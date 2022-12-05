Усі мають готуватися до того, що їх мобілізують: екснардеп попередив українських чоловіків

Андрій Іллєнко пішов на війну добровольцем

Україна перебуває у стані війни, а тому не може обійтися без мобілізації. Країну необхідно захищати, і до цього повинні бути готові всі чоловіки. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив колишній народний депутат, лейтенант Андрій Іллєнко.

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«Говорити, що не потрібна мобілізація – популізм. Мобілізація потрібна. Війна триває уже дев’ять місяців. Невідомо, скільки ще триватиме. Навколо цієї теми є багато спекуляцій. Країна зараз перебуває у найважчому моменті своєї історії. Є необхідність її захищати. Якщо людина здорова, якщо не має відстрочок, якихось обмежень щодо служби, то чому б ні. Всі здорові чоловіки призовного віку мають готуватися до того, що рано чи пізно їх мобілізують. Це абсолютно нормальна історія. По суті, іде тотальна війна. Краще не витрачати час, а думати, як краще підготуватися. Наприклад, ходити у тир, проходити якісь курси», – сказав Іллєнко.

За словами колишнього нардепа, молодий чоловік без критичних проблем зі здоров’ям і дуже поважних причин, які би звільняли його від мобілізації, має себе, як мінімум, морально готувати до того, що його покличе держава.

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Андрій Іллєнко також розповів, як потрапив до війська та де зараз служить. «Із перших днів війни я був у лавах добровольчого підрозділу територіальної громади Києва. Він був створений на основі київської організації ВО «Свобода». Наш підрозділ брав участь в обороні Києва, зокрема на Ірпінському, Баришівському напрямках. Вже після того, як москалів відігнали від Києва, а війна перенеслася на схід і південь, почався процес переходу добровольчого підрозділу до складу Нацгвардії. Моя черга підійшла у липні, тоді я добровільно мобілізувався. Нині наш батальйон є у складі Четвертої бригади Нацгвардії», – поділився військовий.

Нагадаємо, радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що, якщо буде необхідно, в Україні можуть мобілізувати 5,5 млн осіб.

Також Верховна Рада проголосувала за указ президента Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 19 лютого 2023 року.