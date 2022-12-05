Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Усі мають готуватися до того, що їх мобілізують: екснардеп попередив українських чоловіків

Надія Карбунар
glavcom.ua
Усі мають готуватися до того, що їх мобілізують: екснардеп попередив українських чоловіків
Українським чоловікам слід морально готуватися до того, що їх можуть мобілізувати
фото з відкритих джерел

Андрій Іллєнко пішов на війну добровольцем

Україна перебуває у стані війни, а тому не може обійтися без мобілізації. Країну необхідно захищати, і до цього повинні бути готові всі чоловіки. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив колишній народний депутат, лейтенант Андрій Іллєнко.

«Говорити, що не потрібна мобілізація – популізм. Мобілізація потрібна. Війна триває уже дев’ять місяців. Невідомо, скільки ще триватиме. Навколо цієї теми є багато спекуляцій. Країна зараз перебуває у найважчому моменті своєї історії. Є необхідність її захищати. Якщо людина здорова, якщо не має відстрочок, якихось обмежень щодо служби, то чому б ні. Всі здорові чоловіки призовного віку мають готуватися до того, що рано чи пізно їх мобілізують. Це абсолютно нормальна історія. По суті, іде тотальна війна. Краще не витрачати час, а думати, як краще підготуватися. Наприклад, ходити у тир, проходити якісь курси», – сказав Іллєнко.

За словами колишнього нардепа, молодий чоловік без критичних проблем зі здоров’ям і дуже поважних причин, які би звільняли його від мобілізації, має себе, як мінімум, морально готувати до того, що його покличе держава.

Андрій Іллєнко також розповів, як потрапив до війська та де зараз служить. «Із перших днів війни я був у лавах добровольчого підрозділу територіальної громади Києва. Він був створений на основі київської організації ВО «Свобода». Наш підрозділ брав участь в обороні Києва, зокрема на Ірпінському, Баришівському напрямках. Вже після того, як москалів відігнали від Києва, а війна перенеслася на схід і південь, почався процес переходу добровольчого підрозділу до складу Нацгвардії. Моя черга підійшла у липні, тоді я добровільно мобілізувався. Нині наш батальйон є у складі Четвертої бригади Нацгвардії», – поділився військовий.

Нагадаємо, радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що, якщо буде необхідно, в Україні можуть мобілізувати 5,5 млн осіб

Також Верховна Рада проголосувала за указ президента Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 19 лютого 2023 року.

Читайте також: Андрій Іллєнко: Наші солдати роблять під Бахмутом великий подвиг. Україна має знати про це
Теги: історія радник чоловік Україна мобілізація держава війна Свобода популізм депутат черга

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін дав пресконференцію за підсумками поїздки до Астани
Переговори, мобілізація та масовані удари по Україні: нові заяви Путіна
14 жовтня, 16:39
Росії не вдається озброїти мобілізованих
Арестович пояснив, чому мобілізація не врятує Путіна і Росію
6 жовтня, 04:59
Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: у Білорусі повним ходом іде мобілізація, незгодних б’ють
Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: у Білорусі повним ходом іде мобілізація, незгодних б’ють
27 жовтня, 19:09

Події в Україні

Зеленський розповів про наслідки масованого ракетного обстрілу України
Зеленський розповів про наслідки масованого ракетного обстрілу України
ЗСУ вже недалеко від Кремінної: Гайдай обіцяє гарні новини від Генштабу
ЗСУ вже недалеко від Кремінної: Гайдай обіцяє гарні новини від Генштабу
Падіння ракети у Молдові: Данілов повідомив деталі
Падіння ракети у Молдові: Данілов повідомив деталі
«Тебя что, муж никогда не бил?»: Тайра розповіла про шокуючий діалог із росіянкою
«Тебя что, муж никогда не бил?»: Тайра розповіла про шокуючий діалог із росіянкою
Масований ракетний обстріл: «Укренерго» повідомило, до чого готуватися українцям
Масований ракетний обстріл: «Укренерго» повідомило, до чого готуватися українцям
Усі мають готуватися до того, що їх мобілізують: екснардеп попередив українських чоловіків
Усі мають готуватися до того, що їх мобілізують: екснардеп попередив українських чоловіків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Макрон пояснив, що найстрашніше для Путіна
64K
Атака на енергосистему: Шмигаль повідомив, куди влучили ракети
28K
Масована ракетна атака на Україну: що відомо (оновлено)
26K
«Слуга народу»: У США є ще одна «дубинка» для Росії
25K
Війна РФ: Зеленський повідомив, чи отримував розвіддані про напад
21K
Шість орденів на двох: українські воїни знищили елітних російських пілотів

Новини

За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
1 грудня, 12:30

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту