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Резніков повідомив, чи потрібна Україні додаткова мобілізація

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Резніков повідомив, чи потрібна Україні додаткова мобілізація
Кількість особового складу в українській армії є достатньою
фото ілюстративне

Збройним силам України наразі потрібна зброя

Станом на сьогодні активізовувати призов та набирати більше людей до лав Збройних сил України не треба, оскільки кількість особового складу є достатньою. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

«У нас певні організаційні заходи вже робляться за рішенням Генерального штабу, все це на доповіді було і під контролем верховного головнокомандувача ЗСУ, але говорити сьогодні, станом на зараз, що нам потрібна додаткова мобілізація, питання поки що так не стоїть. У нас достатньо сьогодні людей у секторі оборони», – сказав міністр.

Резніков наголосив, що Збройним силам України наразі потрібна зброя. Мова йде про артилерію, снаряди до неї, броньовані машини, танки, літаки.

«І партнери знають наш перелік, для того аби наші дівчата та хлопці могли на фронті бути більш успішними та ефективними, як ми це вже демонструємо», – додав урядовець.

Нагадаємо, триває 286-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по об’єктах цивільної інфраструктури. На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на веденні наступу. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, веде розвідку.

Теги: росія окупанти війна Україна Олексій Резніков

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