Якими будуть наслідки у разі вибуху Каховської ГЕС: карта Bild

У разі вибуху сотні тисяч людей можуть постраждати

Через підрив греблі може затопити значну частину Херсонської області

У разі, якщо росіяни приймуть рішення підірвати заміновану греблю Каховської ГЕС, понад 80 населених пунктів опиняться під загрозою. Про це повідомило німецьке видання Bild і оприлюднило мапу.

За даними мапи німецької газети, через підрив греблі може затопити значну частину Херсонської області та сотні тисяч людей постраждають. «Мінування дамби як зброя війни – це жахлива загроза масових вбивств. Те, що Росія робить там на Дніпрі, – це метод, який «Ісламська держава» вже використала на Євфраті», – наводить Bild слова лідера німецької партії «зелених» Оміда Нуріпура.

Як повідомлялося, на тлі повідомлень про можливу підготовку російського теракту на Каховській гідроелектростанції (ГЕС), українська сторона вимагає направити на об'єкт міжнародну місію спостерігачів.