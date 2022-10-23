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Якими будуть наслідки у разі вибуху Каховської ГЕС: карта Bild

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Якими будуть наслідки у разі вибуху Каховської ГЕС: карта Bild
У разі вибуху сотні тисяч людей можуть постраждати
фото:wikimedia.org

Через підрив греблі може затопити значну частину Херсонської області

У разі, якщо росіяни приймуть рішення підірвати заміновану греблю Каховської ГЕС, понад 80 населених пунктів опиняться під загрозою. Про це повідомило німецьке видання Bild і оприлюднило мапу.

За даними мапи німецької газети, через підрив греблі може затопити значну частину Херсонської області та сотні тисяч людей постраждають. «Мінування дамби як зброя війни – це жахлива загроза масових вбивств. Те, що Росія робить там на Дніпрі, – це метод, який «Ісламська держава» вже використала на Євфраті», – наводить Bild слова лідера німецької партії «зелених» Оміда Нуріпура.

Якими будуть наслідки у разі вибуху Каховської ГЕС: карта Bild фото 1

Як повідомлялося, на тлі повідомлень про можливу підготовку російського теракту на Каховській гідроелектростанції (ГЕС), українська сторона вимагає направити на об'єкт міжнародну місію спостерігачів.

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Теги: вибух росія зброя партії держава замінування росіяни

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