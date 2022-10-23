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Підрив Каховської ГЕС окупантами буде як постріл собі у ногу

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Підрив Каховської ГЕС окупантами буде як постріл собі у ногу
Росіяни демонтують обладнання нещодавно відкритого відділення одного з російських банків у Херсоні

Хоча зрозуміти, що робиться у їхніх «сутінкових» мізках, достоту неможливо

ТЕКСТИ поспілкувалися з приводу поточної ситуації на окупованому правобережжі Херсонщини із заступником директора Центру близькосхідних досліджень Сергієм Даниловим. Його інституція реалізувала низку освітніх і дослідницьких проєктів на Херсонщині, а зараз ретельно відслідковує ситуацію на окупованому українському Півдні.

– Окупанти говорять про евакуацію мирного населення, але мені здається тут більше підійшли б слова «виселення» чи «депортація». Я правильно розумію те, що відбувається зараз на Херсонщині?

Так, до цього, що зараз роблять росіяни на окупованих територіях, можна підібрати цілу множину термінів. Мені розповідали за випадок, коли люди сіли в «евакуаційний» автобус, аби просто виїхати на лівий берег Дніпра, де у них була дача. Домовилися, що вони вийдуть по дорозі, але попри домовленості та прохання з автобус їх так і не випустили, і завезли їх аж до Криму. По факту їх депортували насильно. Знаю, також насильно вивозили комунальників, представників інших служб. Від людей вимагають виїхати, але люди не погоджуються, намагаються якось відмовитися. Є ціла історія з дітьми, яких нібито вивозять на відпочинок у російські регіони. Це розпочалося вже давно, але зараз теж продовжується, вивозять як окремо, так і з батьками, мотивуючи небезпекою. Хоча є і ті, хто виїжджає добровільно. Це колаборанти, які бояться наступу українських військ. Виїжджають також і ті, хто боїться можливих руйнувань через бої при звільнені.

Херсонці неодноразово поки це було можливо проводили акції мирного спротиву окупантам

– Скільки на сьогодні вже виселено/депортовано людей?

Окупанти називають різні цифри - від 900 до 6 тисяч, але я б цим цифрам не дуже довіряв. Якби там не було, сьогодні на правому берегу окупованої Херсонщини проживає менше половини від довоєнної кількості населення.

Зараз також у Херсоні, в регіоні загалом відбувається глобальне мародерство. Вивозять обладнання з торгових мереж, все включно до кабелів та розеток, вивезли сучасне медичне обладнання з онкодиспансера, на яке скидувалися міжнародні донори і місцеві громади, продовжують потрощити заводи. Всім цим займаються саме військові.

– Наскільки все ж реальним може бути сценарій підриву окупантами Каховської ГЕС?

Важко зрозуміти, що відбувається у їхніх сутінкових мізках. Але можна констатувати, що внаслідок підриву постраждає саме окупований ними лівий берег Дніпра. Ще одне - вода з Каховського водосховища постачалася не лише до Криму, а й по всьому нині окупованому півдню, доходила включно до Бердянська. Там була ціла мережа каналів. Якщо з водосховища спустять воду, його рівень знизиться, вода перестане поступати не лише до Криму, а й по всіх регіонах на півдні, які вони окупували. Фактично, це буде постріл окупантів собі у ногу.

– Які цілі переслідують окупанти цим виселенням?

Думаю, що як завжди у них кілька цілей. Так, вони не можуть зламати опір людей на окупованих територіях, тому хочуть виселити всіх, можливо, змінити етнічний склад населення. Замінити українців на завезених росіян. Паралельно це демонстрація себе як захисників ними ж окупованого населення. Зробити людей заручникам, аби вони сприймали російську армію як таку, що їх захищає. Ще одна мета – створити живий щит з цивільних для перекидання російських військових. Ну і якщо вже справи у окупантів підуть зовсім погано і їм доведеться тікати, то щоб це не виглядало геть погано, як це було на Харківщині, а прикритись якоюсь пропагандистською історією з типу рятування людей. Плюс, не можна виключати планів завдання тактичного ядерного удару по наступаючим українським частинам. Повторюся, важко зрозуміти, що робиться у їхніх мізках.

Андрій Гарасим

Теги: військові депортація населення окупанти росіяни Херсон Херсонщина

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