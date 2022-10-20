Удар по Каховській ГЕС. Ймовірність і наслідки

Державна служби України з надзвичайних ситуацій має два сценарії розвитку подій

Командувач об'єднаного угрупування російських військ в Україні Сергій Суровікін заявив, що росіяни змушені евакуювати жителів Херсона, оскільки не виключено «непростих рішень» у цьому регіоні. Після чого путінський генерал повідомив, що отримав інформацію про нібито наміри Києва підірвати дамбу на Каховській ГЕС.

Враховуючи, що країна-агресорка постійно робить те, в чому перед цим або потім звинувачує Україну, підрив росіянами греблі при відході окупаційних військ на лівий берег Дніпра цілком можливий. Але, як з'ясував «Главком», із погляду військових, цей крок абсолютно безглуздий: якщо він і приведе до чогось, то лише до проблем… в окупованому Криму.

Ставка на «бавовну»

Почнемо з того, що дамбу такої потужної гідротехнічної споруди, як Каховська ГЕС, яка будувалася в період холодної війни і при проектуванні була розрахована на стійкість до застосування ядерної зброї, пошкодити досить складно. Зруйнувати ГЕС може лише пряме влучення по греблі.

Будівництво Каховського гідровузла, до складу якого входять водозливна гребля, власне ГЕС, а також судноплавний шлюз, розпочалося в 1950 роцi. Одночасно на місці села Ключового будувалося місто-супутник Нова Каховка. Останні силові агрегати гідроелектростанції були введені в дію у 1956 році. Довжина греблі – 3850 м, висота – 16,6 м. Будівництво гідровузла підняло рівень води у Дніпрі, вгору за течією, на висоту дамби, та утворило Каховське водосховище об'ємом 18,2 км³ – це у 16 разів менше за об'єм Азовського моря.

Поруч у Каховській ГЕС, у місті Таврійську, знаходиться гирло Північно-Кримського каналу Зображення: glavcom.ua

Ще 8 серпня міст на греблі Каховської ГЕС був виведений з ладу точковим ударом «Хімарса», і досі не може бути використаний для переміщення військової техніки (у мості утворилася дірка діаметром три метри). Але саму дамбу вивести з ладу непросто. Навіть ядерним ударом.

Довжина греблі, на яких встановлено 28 водозливних затворів – 447 метрів. Як вже писав «Главком», під час вибуху тактичного ядерного заряду середньої потужності утворюється вирва діаметром 160 метрів. Тобто, якщо година «ікс» наступить, від ядерного удару може постраждати тільки третина всієї греблі, або дев’ять затворів. Підривати греблю зсередини немає сенсу, простіше відкрити всі ці 28 водозливних затворів (у них розміри 12 на 9 метрів).

Але тут агресор має дві мети. Обидві психологічні. Налякати населення Херсонщини всесвітнім потопом локального масштабу, та звинуватити у вибуху ЗСУ. А відкрити тихесенько шлюзи – не той буде пропагандистський ефект. Краще звичайно «бавовна».

Безглузда витівка

Навіть при затопленні Херсон залишиться у безпеці Фото: glavcom.ua

Але що, власне, дає вибух греблі? Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив російськими терористами Каховської ГЕС може призвести до величезної кількості людських жертв. Але профільні фахівці кажуть, що ці побоювання перебільшені.

Як розповів «Главкому» керівник компанії «Центр ГІС аналітик» (абревіатура ГІС означає «геоінформаційна система») Олексій Іщук, на замовлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій вони змоделювали два сценарії. Перший – якщо греблю на Каховській ГЕС пошкодять частково, і другий – найгірший: «Ну, умовно кажучи, ось була дамба, і її блискавично не стало».

«Херсон практично не постраждає – такі глобальні об'єкти як гідроелектростанції будували з розумом, щоб у разі чого міста не могло затопити. Ані Київ, ані Херсон. Серйозно постраждати вони не можуть», – каже експерт.

За словами фахівця, великі проблеми, наприклад, можуть статися, наприклад, у Каліфорнії, де є гребля Монтічелло заввишки 93 метри, і вона в ущелині. Серйозні проблеми можуть бути в Росії через прорив дамби на Саяно-Шушенській ГЕС. Як розповів «Главкому» житель Абакана (столиця Хакасії), коли у 2009 році була аварія на гідроелектростанції, а ГЕС на відстані від Абакана понад 100 км. Вони бігли в сопки біля міста – Єнісей у тих краях протікає в ущелині, і в разі чого під тиском води змило б пів міста.

У разі повного зникнення греблі на Каховській ГЕС максимальна хвиля дійде до Херсона не раніше доби Зображення: glavcom.ua

«Але у нас – рівнина, – пояснює Олексій Іщук. – Навіть якщо відбудеться миттєвий прорив дамби Каховської ГЕС, вода розливатиметься територією, і максимальне її піднесення в районі Херсона становитиме 1,5 метра максимум. І це станеться на другий день. Можливо, буде підтоплене край обласного центру, де порт (основна частина міста на горі). Затопить Олешки (містечко на лівому березі Дніпра, навпроти Херсона), але теж такий підйом води не особливо проблематичний. Умовно кажучи, у найгіршому варіанті все буде, як під час сильної весняної повені».

У разі руйнування греблі Каховської ГЕС можуть бути підтоплені острови, селища Кримки та Козачі Табори. Що характерно, Нова Каховка постраждає мало – місто будувалося з урахуванням можливої аварії на гідроелектростанції, і якщо затопить, то місцевий пляж, човнову станцію та будівлю прокуратури.

Новій Каховці потоп не дуже страшний Фото: glavcom.ua

«Усі розмови про те, що якщо висота дамби 16 метрів, i значить, піде така ж хвиля «цунамі», – думка не дуже обізнаних людей. Ось візьмемо діжку з водою, пробили дірку. Але ж це не означає, що буде хвиля заввишки з діжку», – каже Олексій Іщук.

Єдина вагома проблема (та й поки що не для України), яка може виникнути у разі підриву греблі Каховського водосховища – це зникнення води у Північно-Кримському зрошувально-обвіднювальному каналі. Так як його гирло розташоване біля Каховського водосховища, то прорив дамби неминуче призведе до поступового обмілення каналу.

Андрій Кузьмін, «Главком»