«Мінування» Covid-лікарень у Харкові: вибухівки не виявили

У Харкові повідомили про замінування семи лікарень і супермаркету

Правоохоронці оглянули 11 тис. кв. м приміщень і майже 14 тис. кв. м. прилеглої території

Поліція перевірила повідомлення про «мінування» у Харкові семи лікарень і супермаркету, вони виявилися помилковими. Про це повідомила поліція Харківської області у Facebook.

Зазначається, що правоохоронці оглянули 11 тис. кв. м приміщень і майже 14 тис. кв. м. прилеглої території.

«Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено», – йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що 9 жовтня близько 13:10 їм надійшов електронний лист з повідомленням про те, що у Харкові заміновані сім лікарень та один із супермаркетів. За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.

Евакуація громадян не проводилася.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Встановлюються особи, причетні до злочину, додали в обласному главку поліції.