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    «Мінування» Covid-лікарень у Харкові: вибухівки не виявили

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    У Харкові повідомили про замінування семи лікарень і супермаркету - «Мінування» Covid-лікарень у Харкові: вибухівки не виявили
    У Харкові повідомили про замінування семи лікарень і супермаркету
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці оглянули 11 тис. кв. м приміщень і майже 14 тис. кв. м. прилеглої території

    Поліція перевірила повідомлення про «мінування» у Харкові семи лікарень і супермаркету, вони виявилися помилковими. Про це повідомила поліція Харківської області у Facebook.

    Зазначається, що правоохоронці оглянули 11 тис. кв. м приміщень і майже 14 тис. кв. м. прилеглої території.

    «Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено», – йдеться у повідомленні.

    У поліції нагадали, що 9 жовтня близько 13:10 їм надійшов електронний лист з повідомленням про те, що у Харкові заміновані сім лікарень та один із супермаркетів. За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.

    Евакуація громадян не проводилася.

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    «Мінування» Covid-лікарень у Харкові: вибухівки не виявили
    «Мінування» Covid-лікарень у Харкові: вибухівки не виявили
    «Мінування» Covid-лікарень у Харкові: вибухівки не виявили
    «Мінування» Covid-лікарень у Харкові: вибухівки не виявили
    Фото: Нацполіція

    Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Встановлюються особи, причетні до злочину, додали в обласному главку поліції.

    Теги: Харків лікарня замінування поліція
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    «Мінування» Covid-лікарень у Харкові: вибухівки не виявили