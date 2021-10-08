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    СБУ ліквідувала чергову схему підробки Сovid-сертифікатів

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    Штраф за виготовлення підроблених документів складає 17 тис. грн, а за використання підробки &ndash; лише 850 грн<br /><br /> - СБУ ліквідувала чергову схему підробки Сovid-сертифікатів
    Штраф за виготовлення підроблених документів складає 17 тис. грн, а за використання підробки – лише 850 грн

    Фото: zaxid.net

    Вартість одного підробленого свідоцтва із внесенням відомостей до електронної системи становила 2000 грн

    На Волині викрили чергову схему фальсифікації міжнародних свідоцтв про вакцинацію від Covid-19. Її організатором вважають інженера-програміста однієї з місцевих лікарень. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    За даними слідства, зловмисник використовував електронний цифровий підпис лікарів медзакладу для доступу до електронної системи «eHealth». Бланки свідоцтв він друкував у своєму робочому кабінеті. «Клієнтів» чоловік знаходив серед пацієнтів лікарні або через інтернет.

    Як зазначають правоохоронці, вартість одного підробленого міжнародного свідоцтва із внесенням відомостей до електронної системи становила 2000 гривень. Свідоцтво без внесення даних до електронної системи - 1500 гривень.

    За час існування «бізнесу» працівник медзакладу вніс до системи близько 50 недостовірних записів про вакцинацію.

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    СБУ ліквідувала чергову схему підробки Сovid-сертифікатів
    СБУ ліквідувала чергову схему підробки Сovid-сертифікатів
    Фото: СБУ

    «Наразі правоохоронні органи встановили імена усіх громадян, які скористались протиправними послугами зловмисника. Їхні дані будуть видалені із системи», - йдеться у повідомленні.

    Розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії задля виявлення всіх причетних до схеми осіб.

    Напередодні СБУ заблокувала «бізнес» з продажу фальшивих covid-сертифікатів.

    Нещодавно на Черкащині викрили сімейну лікарку, яка підробляла Covid-сертифікати.

    Нагадаємо, на Харківщині зловмисники підробляли ПЛР-тести: заробляли до 1 млн грн щомісяця.

    До слова, лікар, який за 500 грн продавав фейкові «ковідні» довідки, отримав вирок.

    Раніше СБУ викрила схему виготовлення підроблених довідок про Covid-19.

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    Теги: СБУ шахрайство лікар інтернет документи Волинська область поліція вакцинація коронавірус
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    СБУ ліквідувала чергову схему підробки Сovid-сертифікатів