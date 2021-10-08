Нудота, конвульсії та втрата свідомості. Що відомо про смерть 33-річного Полякова

Таксист розповів, що підібрав нетверезого чоловіка на проспекті Соборності

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. У соцмережах повідомляють, що начебто він був нетверезим, а нардепи тим часом не пов'язують його смерть з професійною діяльністю.

Як повідомила нардепка Галина Янченко, Антона Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили через порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.





Як повідомляє патрульна поліція Києва, спілкуючись із водієм, помітили на задньому сидінні непритомного чоловіка. Водій розповів, що це пасажир, якого він взявся підвезти із зупинки.

Патрульні терміново викликали швидку та витягли пасажира з авто, щоб покласти у стабільне положення. У нього не було пульсу та дихання. Правоохоронці робили серцево-легеневу реанімацію, згодом її продовжили медики. Втім, зусилля були марними – Поляков помер.

У телеграм-каналі «Монастир» опублікували фото з місця трагічного інциденту. Канал повідомляє, що нардеп був начебто у нетверезому стані. Так каже і водій таксі.

Про те, що нардепа нудило перед смертю повідомила і генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. «Швидка» не змогла його реанімувати. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишилися при ньому. За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, після цього його почало нудити в машині», – розповіла генпрокурорка.

Посилаючись на свої джерела, видання Цензор.нет, повідомляє, що у Антона Полякова були сліди на шиї. Судмедексперти попередньо пов'язують їх зі слідами від ланцюжка. Вони начебто могли з'явиться, коли нардепа витягали з машини. Інших пошкоджень на тілі нардепа не знайшли. Крім того, за даними ЗМІ, на задньому сидінні таксі були сліди блювоти.

А паблік Політика Країни наводить слова таксиста Ельміра М., який, як стверджується, є громадянином Азербайджану. Він розповів, що підібрав Полякова біля дороги за адресою проспект Соборності 2, коли той ловив машину.

«Стояв чоловік, хитаючись. Я зупинився. Потім їхав, його нудило. Він був явно п'яний», – розповідає таксист.

Водій машини порушив правила дорожнього руху, і його зупинила поліція. Після чого і виявилося, що нардеп перебуває на задньому сидінні без свідомості.

«Викликали швидку допомогу. Його ще відкачували хвилин 30. Але реанімувати не змогли», – говорить джерело пабліка в поліції.

Що відбувалося цієї ночі на місці інциденту зараз поліція встановлює за камерами спостереження.

У листопаді 2019 року Антона Полякова виключили з фракції «Слуги народу» через неголосування за ті законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. У кінці жовтня того ж року Поляков заявляв, що інший нардеп нібито «замовив його кримінальному авторитету». Він також пов’язував своє виключення з тим, що висловлював відкрито свою думку, а також розповідав про «внутрішню кухню» і «розборки» у фракції.

У вересні минулого року біля кафе «Джав» у Шевченківському районі Києва невідомі напали й побили народного депутата України Антона Полякова. Через декілька годин правоохоронці затримали ймовірного нападника.

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