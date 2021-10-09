На Херсонщині живцем згорів безхатько. Поліція підозрює, що його підпалив підліток

14-річного хлопця затримали, раніше він уже потрапляв у поле зору поліції

Увечері 8 жовтня у селищі Велика Олександрівка на Херсонщині знайшли обгоріле тіло мертвого 41-річного чоловіка. Про це повідомляє поліція області.

Поліцейські встановили, що до підпалу одягу потерпілого може бути причетним 14-річний житель селища, який раніше вже потрапляв в поле зору поліції. Нині підліток затриманий.

«В ході огляду місця події поліцейські з’ясували, що потерпілий отримав опіки внаслідок підпалу одягу. Під час проведення першочергових слідчо-розшукових заходів правоохоронці встановили ймовірного підозрюваного. Нині з ним проводяться слідчі дії», – ідеться у повідомленні.

За даним фактом в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.4 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Вирішується питання про оголошення затриманому підозри в скоєнні особливо тяжкого злочину та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Як пише «Обозреватель» із посиланням на власні джерела, чоловіка підпалили, коли він спав на узбіччі однієї з вулиць. При цьому повідомляється, що до злочину можуть бути причетні двоє підлітків, а не один.

Також відомо, що у померлого не було постійного місця проживання. На момент вчинення злочину він був у стані алкогольного сп’яніння.

Раніше повідомлялося, що у селі Великі Грибовичі, що входять до складу Львівської територіальної громади, пізно ввечері 8 жовтня сталася масова бійка, у результаті якої загинув 45-річний місцевий мешканець, а ще один чоловік з пораненнями потрапив до лікарні.