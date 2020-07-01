Московська церква в Україні не буде проводити хресну ходу до річниці Хрещення Русі документ



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Хресний хід Московської церкви в столиці, 27 липня 2019 року Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Ходу скасував очільник РПЦ в Україні митрополит Онуфрій

Цьогоріч святкування річниці Хрещення Київської Русі відбудуться без традиційного хресного ходу вірян Російської православної церкви в Україні.

Про це йдеться у документі, який отримала у розпорядження ТСН.

«Проведення традиційного Хресного ходу за участі єпископату, духовенства, чернецтва та мирян не є можливим. У зв’язку з цим, 28 липня 2020 року у всіх храмах та монастирях ввіреної Вам єпархії необхідно звершити молебень зі святковим передзвоном», - йдеться у розпорядженні.

Також наголошується, що такі заходи пов’язані з вимогами дотримання карантину.

Згідно з документом, ходу скасував сам очільник Московської церкви митрополит Онуфрій.