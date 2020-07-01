  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Московська церква в Україні не буде проводити хресну ходу до річниці Хрещення Русі

    документ
    • Розсилка
    <p>Хресний хід Московської церкви в столиці, 27 липня 2019 року</p> - Московська церква в Україні не буде проводити хресну ходу до річниці Хрещення Русі

    Хресний хід Московської церкви в столиці, 27 липня 2019 року

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Ходу скасував очільник РПЦ в Україні митрополит Онуфрій

    Цьогоріч святкування річниці Хрещення Київської Русі відбудуться без традиційного хресного ходу вірян Російської православної церкви в Україні.

    Про це йдеться у документі, який отримала у розпорядження ТСН.

    «Проведення традиційного Хресного ходу за участі єпископату, духовенства, чернецтва та мирян не є можливим. У зв’язку з цим, 28 липня 2020 року у всіх храмах та монастирях ввіреної Вам єпархії необхідно звершити молебень зі святковим передзвоном», - йдеться у розпорядженні.

    Також наголошується, що такі заходи пов’язані з вимогами дотримання карантину.

    im.

    Згідно з документом, ходу скасував сам очільник Московської церкви митрополит Онуфрій.

    Дивіться також минулорічний репортаж «Главкома»:
    Російська православна церква в Україні хресний хід хрещення Україна Митрополит Онуфрій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ