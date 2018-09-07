МВС хоче зробити вітання «Слава Україні!» обов'язковим для поліцейських



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«Слава Україні! Героям слава!» - це слова з сакральним змістом», - зазначили в МВС

Міністерство внутрішніх справ України запропонувало зробити обов’язковим для поліцейських вітання «Слава Україні!».

Про це повідомляє прес-служба МВС.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна, вже погоджені профільним комітетом Верховної Ради правки будуть внесені до законопроекту «Про внесення змін у деякі закони України з питань проходження військової служби» до другого читання.

«Слава Україні! Героям слава!» - це слова з сакральним змістом, якими нарешті мають вітати всіх захисників України та борців за її незалежність», - сказав Троян.

Нагадаємо, Верховна Рада планує законодавчо закріпити вітання «Слава Україні!» у Збройних силах. 6 вересня парламентарі 283 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект.

Як відомо, 24 серпня на параді з нагоди Дня Незалежності вперше офіційно прозвучало нове військове привітання «Слава Україні!» - «Героям слава!».