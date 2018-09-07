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    Події в Україні

    МВС хоче зробити вітання «Слава Україні!» обов'язковим для поліцейських

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    Поліцейські - МВС хоче зробити вітання «Слава Україні!» обов'язковим для поліцейських
    Поліцейські

    «Слава Україні! Героям слава!» - це слова з сакральним змістом», - зазначили в МВС

    Міністерство внутрішніх справ України запропонувало зробити обов’язковим  для поліцейських вітання «Слава Україні!».

    Про це повідомляє прес-служба МВС.

    За словами заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна, вже погоджені профільним комітетом Верховної Ради правки будуть внесені до законопроекту «Про внесення змін у деякі закони України з питань проходження військової служби» до другого читання.

    «Слава Україні! Героям слава!» - це слова з сакральним змістом, якими нарешті мають вітати всіх захисників України та борців за її незалежність», - сказав Троян.

    Нагадаємо, Верховна Рада планує законодавчо закріпити вітання «Слава Україні!» у Збройних силах. 6 вересня парламентарі 283 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект.

    Як відомо, 24 серпня на параді з нагоди Дня Незалежності вперше офіційно прозвучало нове військове привітання «Слава Україні!» - «Героям слава!».

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