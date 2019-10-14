На адмінкордоні з Кримом окупанти знову затримали правозахисника Джеппарова
Правозахисника утримують вже протягом години
На адмінкордоні між окупованим Кримом та Херсонською областю російські прикордонники знову затримали кримського правозахисника Абдурешита Джеппарова.
Про це повідомив у Facebook заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз.
«На адмінкордоні з Кримом окупанти знову затримали кримськотатарського правозахисника Абдурешита Джеппарова. Його утримують вже протягом години. Слідкуємо за ситуацією», – зазначив він.
Як повідомлялося, 7 жовтня, під час перетину адмінкордону з окупованим Росією Кримом на КПВВ «Армянськ», співробітники ФСБ затримали і більше як годину утримували Абдурешита Джеппарова – кримськотатарського правозахисника, активіста національного руху кримських татар. Пізніше його відпустили.