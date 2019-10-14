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    Події в Україні

    На адмінкордоні з Кримом окупанти знову затримали правозахисника Джеппарова

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    Кримський правозахисник Абдурешит Джеппаров - На адмінкордоні з Кримом окупанти знову затримали правозахисника Джеппарова
    Кримський правозахисник Абдурешит Джеппаров

    Правозахисника утримують вже протягом години

    На адмінкордоні між окупованим Кримом та Херсонською областю російські прикордонники знову затримали кримського правозахисника Абдурешита Джеппарова.

    Про це повідомив у Facebook заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз.

    «На адмінкордоні з Кримом окупанти знову затримали кримськотатарського правозахисника Абдурешита Джеппарова. Його утримують вже протягом години. Слідкуємо за ситуацією», – зазначив він.

    Як повідомлялося, 7 жовтня, під час перетину адмінкордону з окупованим Росією Кримом на КПВВ «Армянськ», співробітники ФСБ затримали і більше як годину утримували Абдурешита Джеппарова – кримськотатарського правозахисника, активіста національного руху кримських татар. Пізніше його відпустили.

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