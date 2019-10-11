Джемілєв пожурив Зеленського за його «забудькуватість» щодо уповноваженого у справах кримських татар



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«Я розумію, президент дуже зайнятий», - зауважив Джемілєв

Зеленський під час пресмарафону 10 жовтня сказав, що чекає пропозицій від кримських татар щодо кандидатури на посаду уповноваженого у справах кримськотатарського народу

Пропозиції кандидатури уповноваженого у справах кримських татар президент Володимир Зеленський отримав ще у серпні.

Про це 11 жовтня повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, коментуючи слова Зеленського про те, що він «чекає пропозицій щодо кандидатури».

«Я розумію, президент дуже зайнятий. Але 9 серпня, коли у нас була офіційна зустріч, і ми говорили про проблеми Криму, я йому сказав, що він даремно ліквідував уповноваженого у справах кримських татар. Він сказав, що не ліквідував. В такому випадку, я сказав, що його потрібно відновити і запропонував кандидатуру Рефата Чубарова. Він відповів, що розгляне і ухвалить рішення. Але, мабуть, він забув», – сказав Джемілєв.

За його словами, Чубаров через постійного представника президента України в АРК Антона Кориневича ще раз передав йому інформацію про кандидатуру і чекає рішення.

«М’яч на їхньому боці. Від нас все, що потрібно було – ми подали. Сподіваюся, що це непорозуміння усунуть, і посаду відновлять», – підкреслив Джемілєв.

Нагадаємо, Зеленський під час пресмарафону 10 жовтня сказав, що чекає пропозицій від кримських татар щодо кандидатури на посаду уповноваженого у справах кримськотатарського народу.

Як відомо, п’ятий президент України Петро Порошенко створив посаду уповноваженого президента у справах кримськотатарського народу в серпні 2014 року. На цю посаду був призначений Джемілєв.

18 травня 2019 року Порошенко підписав указ про звільнення Джемілєва з цієї посади.

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, на території Kyiv Food Market пройшов пресмарафон з президентом Володимиром Зеленським. На пресмарафон акредитовано понад 300 журналістів.

Пресмарафон тривав 14 годин. Зеленському було поставлено понад 500 питань.

До слова, Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента Главкома на пресмарафоні, пояснив, чому проігнорував зустріч з прем'єром Нідерландів Марком Рютте у Нью-Йорку.

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Зеленського, зроблену 10 жовтня під час пресмарафону, про відсутність тиску на нього з боку американського лідера під час телефонної розмови у липні.

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