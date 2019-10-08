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    ФСБ РФ затримала та допитала кримськотатарського правозахисника

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    Абдурешит Джеппаров - ФСБ РФ затримала та допитала кримськотатарського правозахисника
    Абдурешит Джеппаров

    Кримськотатарський правозахисник і активіст Абдурешит Джеппаров був затриманий при виїзді з Криму

    Глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що при виїзді з окупованого Криму ФСБ РФ затримала та допитала кримськотатарського правозахисника та активіста Абдурешита Джеппарова.

    Про це Рефат Чубаров написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Кримськотатарський правозахисник і активіст Абдурешит Джеппаров був затриманий при виїзді з Криму і вже більше години допитується співробітниками ФСБ Росії на адміністративному кордоні між Вірменським і Каланчаком», – йдеться у повідомленні.

    Згодом Чубаров додав, посилаючись на інформацію адвоката, що Абдурешитов був звільнений. 

    Крим кримські татари Рефат Чубаров ФСБ Facebook
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