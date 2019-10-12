В окупованому Криму померла поранена рік тому «керченським стрільцем» викладачка коледжу



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Керч. Місце теракту 17 жовтня 2018

Викладачі час від часу йдуть на лікарняний у зв’язку з наслідками жахливої події

Викладач Керченського політехнічного коледжу Ольга Грищенко, яка постраждала під час вибуху і стрілянини в жовтні 2018 року, від отриманих травм померла. Вона стала 21-ою загиблою в результаті того, що сталося.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на в.о. директора коледжу Дениса Колесника.

«Від отриманих травм померла. Вона довго лікувалася, багато операцій перенесла і в результаті не витримала», – сказав Колесник.

Він додав, що деякі викладачі, які після курсу лікування повернулися до роботи, час від часу просять лікарняний у зв’язку з наслідками від отриманих травм.

«У нас співробітники такі є – все нормально, а потім на лікарняний йдуть, тому що осколок почав рухатися», – розповів директор.

17 жовтня в окупованій Керчі 18-річний студент Владислав Росляков влаштував стрілянину з вибухом в політехнічному коледжі. В результаті загинула 21 людина, ще близько 50 осіб були госпіталізовані. Тіло нападника з вогнепальним пораненням знайшли на другому поверсі навчального закладу. СК спочатку завів справу про «теракт», проте потім перекваліфікував його на «вбивство двох і більше осіб суспільно небезпечним способом».

Раніше повідомлялося, що в німецькому місті Галле біля синагоги сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє людей.

За даними місцевих ЗМІ, злочинець відкрив стрілянину з автомата, після чого зник на авто в напрямку Лейпцига. Правоохоронці розшукують зловмисника і просять місцевих жителів не виходити з дому.