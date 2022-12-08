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У Севастополі «бавовна» під час повітряної тривоги

Зиновій Свереда
glavcom.ua
У Севастополі «бавовна» під час повітряної тривоги
фото ілюстративне

Ймовірно у місті працює ППО

У тимчасово окупованому Севастополі лунає повітряна тривога. Місцеві мешканці повідомляють про вибухи.  Про звуки вибухів повідомляють місцеві Telegram-канали.

Також зазначається, що ймовірно у місті працює ППО.

У Севастополі «бавовна» під час повітряної тривоги фото 1

Раніше окупанти намагалися звинуватити Україну в нібито спробі вдарити по тепловій електростанції в Севастополі за допомогою дронів. 

Нагадаємо, триває 288-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

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Теги: вибух окупанти Севастополь Telegram тривога Бахмут

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