Пєсков боїться, що відтепер удари України по аеродромах Росії будуть частішими

Заяви ФРН щодо законності ударів Збройних сил України (ЗСУ) територією Росії не сприяють вирішенню конфлікту. Про це повідомив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

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Так представник Кремля відреагував на заяву спікера кабінету міністрів Німеччини Штеффена Хебештрайта, який назвав законними спроби ударів України по аеродромах Росії. На думку німецького політика, Київ не зобов'язаний обмежуватись своїми територіями у спробах самозахисту.

Пєсков наголосив, що таким чином ФРН заохочує Україну до нових атак.

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«Такі заяви, власне, продовжують весь цей важкий період і не сприяють виходу на вирішення цієї проблеми», – сказав він.

Нагадаємо, у ніч на 5 грудня в країні-терористці Росії відбулося кілька подій, які неабияк спантеличили окупантів. На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники – пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

Як вважає американський Інститут вивчення війни (ISW), удари по двох російських стратегічних авіабазах, яких, ймовірно, 5 грудня завдали українські війська, продемонстрували здатність України зірвати кампанію ударів Росії по українській інфраструктурі.