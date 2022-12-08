«Бавовна» у Бєлгородській області: місцеві повідомляють про «приліт» (відео)

Місто Яковлєво знаходиться північніше Бєлгорода, приблизно за 90 км від кордону з Україною

Російська влада поки не коментувала інцидент

У Бєлгородській області Росії сьогодні, 8 грудня, виникла сильна пожежа, місцеві мешканці повідомляють про «приліт». Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Інцидент стався у місті Яковлєво. Місцеві жителі стверджують, що перед пожежею був звук, схожий на вибух.

За словами інших джерел, у регіоні нібито спрацювала ППО. Російська влада поки не коментувала інцидент. На опублікованих кадрах видно, що над містом здіймається великий стовп чорного диму.

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Варто зазначити, що місто Яковлєво знаходиться північніше Бєлгорода, приблизно за 90 км від кордону з Україною.

Раніше повідомлялося, що в місті Шебекіно Бєлгородської області Росії пошкоджено лінії електропередачі через нібито обстріли з боку України. Частина міста залишилася без води та енергопостачання.