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«Бавовна» у Бєлгородській області: місцеві повідомляють про «приліт» (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Бавовна» у Бєлгородській області: місцеві повідомляють про «приліт» (відео)
Місто Яковлєво знаходиться північніше Бєлгорода, приблизно за 90 км від кордону з Україною
фото скріншот відео

Російська влада поки не коментувала інцидент

У Бєлгородській області Росії сьогодні, 8 грудня, виникла сильна пожежа, місцеві мешканці повідомляють про «приліт». Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Інцидент стався у місті Яковлєво. Місцеві жителі стверджують, що перед пожежею був звук, схожий на вибух.

За словами інших джерел, у регіоні нібито спрацювала ППО. Російська влада поки не коментувала інцидент. На опублікованих кадрах видно, що над містом здіймається великий стовп чорного диму.

Варто зазначити, що місто Яковлєво знаходиться північніше Бєлгорода, приблизно за 90 км від кордону з Україною.

Раніше повідомлялося, що в місті Шебекіно Бєлгородської області Росії пошкоджено лінії електропередачі через нібито обстріли з боку України. Частина міста залишилася без води та енергопостачання.

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Теги: пожежа вибух війна Telegram місто влада відео Бєлгород росіяни

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