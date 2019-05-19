На Буковині блискавка вбила двох пастухів



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В результаті удару блискавки загинуло двоє чоловіків

Жителі села Вашківці пасли худобу в полі, коли почалася сильна гроза

У суботу, 18 травня, в результаті удару блискавки поблизу села Вашківці Сокирянського району Чернівецької області загинуло двоє чоловіків.

Про це повідомляє «Уніан».

Зазначається, що жителі села пасли худобу в полі, коли почалася сильна гроза. Після удару блискавки обидва загинули на місці.

На місці події працювали рятувальники та поліція.

Нагадаємо, 16 травня на Хмельниччині в селі Траулин загорілася господарча будівлі, в яку влучила блискавка.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині блискавка вразила подружню пару, чоловік загинув.