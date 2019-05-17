На Хмельниччині блискавка підпалила будівлю



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Рятувальники не допустили поширення вогню на сусідні господарчі будівлі

На Хмельниччині в селі Траулин загорілася господарча будівлі, в яку влучила блискавка.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

Випадок стався 16 травня. О 16:12 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в одному із домогосподарств села Траулин Шепетівського району.

До місця виклику було направлено відділення рятувальників 21 Державної пожежно-рятувальної частини на спецтехніці та місцеву пожежну команду с. Судилків.

«Завдяки оперативним діям, бійцям ДСНС вдалось швидко приборкати пожежу, тим самим врятувавши господарчу будівлю від вогню та не допустивши його поширення на сусідні господарчі будівлі. Пожежу було локалізовано о 16:24, а о 16:26 – остаточно ліквідовано», - розповіли в ДСНС.

Ймовірна причина загоряння – електростатичний розряд блискавки.

Травмованих та загиблих під час пожежі не виявлено.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині блискавка вразила подружню пару, чоловік загинув.