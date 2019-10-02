На Черкащині чергова парафія завершила процес переходу до помісної церкви



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Парафіяни села Бужанка Лиснянського району Черкаської області отримали юридичне підтвердження свого приєднання до ПЦУ

Ще в лютому 2019 року віряни храму на загальних зборах переважною більшістю голосів ухвалили рішення про перехід до Православної церкви України

Парафіяни села Бужанка Лиснянського району Черкаської області отримали юридичне підтвердження свого приєднання до Православної церкви України.

«Релігійна громада Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії отримала офіційну державну реєстрацію, з чим ми усіх сьогодні вітаємо», - повідомили у пресслужбі ПЦУ.

Зазначається, що ще в лютому 2019 року віряни цього храму на загальних зборах переважною більшістю голосів ухвалили рішення про перехід до Православної церкви України.

У червні до Черкаської ОДА було подано Статут із змінами та доповненнями, а 25 вересня, після детального вивчення документів, голова Черкаської ОДА підписав рішення про перереєстрацію громади.

«Православна церква України щиро цінує висловлену довіру парафіян села Бужанка. Віримо в об’єднання всього українського православ’я довкола Київського престолу – наша Церква відкрита для всіх!», - резюмується у повідомленні.

До слова, делегація Православної церкви України 11–14 вересня з благословіння Блаженнійшого Митрополита Епіфанія здійснила візит до Митрополії Лангади (Грецька Республіка), де співслужила ієрархам трьох Помісних церков.

Як повідомлялось, наприкінці серпня Синод Елладської церкви підтвердив канонічність надання ПЦУ автокефалії та надав право архієпископу Афінському вирішити питання її визнання.