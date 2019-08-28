Синод Елладської церкви підтвердив канонічність надання Помісній церкві України автокефалії



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Фото: cerkvarium.org

Також Синод надав право архієпископу Афінському вирішити питання визнання Української православної церкви

Синод Елладської церкви підтвердив канонічність надання ПЦУ автокефалії та надав право архієпископу Афінському вирішити питання її визнання. Про це пише церковне видання Сerkvarium.org.

На офіційному сайті Елладської православної церкви опубліковано реліз з результатами засідання Священого Синоду, що відбувся 26-28 серпня цього року.

Відповідно до рекомендацій Синодальних комітетів з догматичних та канонічних питань, а також православних та міжхристиянських відносин з українського питання, Священий Синод ЕПЦ:

визнає канонічним право Вселенського патріарха на дарування автокефалії;

надає привілей предстоятелю Елладської церкви надалі займатися питанням визнання Церкви України.

«Сподіваємося, що цим своїм нелінейним рішенням Священий Синод ЕПЦ закриває питання розколу всередині ЕПЦ, який може статися через потужну протидію Росії визнанню Православної церкви України», - пише церковне видання.