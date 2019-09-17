Олександрійська православна церква «де-факто» визнала Православну церкву України



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Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

Делегація Православної церкви України здійснила візит до Митрополії Лангади (Грецька Республіка), де співслужила ієрархам трьох Помісних церков

Делегація Православної церкви України 11–14 вересня 2019 року з благословіння Блаженнійшого Митрополита Епіфанія здійснила візит до Митрополії Лангади (Грецька Республіка), де співслужила ієрархам трьох Помісних церков. Про це повідомляє Православна церква України у Facebook.

На запрошення Високопреосвященнійшого Іоана (Тасьяса), митрополита Лангади, Літії та Рендіни, представники Православної церкви України взяли участь в урочистому богослужінні з нагоди храмового свята у селі Осса, поблизу Фессалонік.

У богослужінні, окрім ієрархів Константинопольського Патріархату, Елладської православної церкви та Православної церкви України, взяв участь ієрарх Олександрійської православної церкви – єпископ Мозамбікський Хризостом (Карангуніс).

«Співслужінням за Божественною літургією архієрея з Південної Африки було засвідчено євхаристійну єдність, тобто визнання «де-факто» Православної церкви України ще однією Помісною церквою», - наголошується у повідомленні.

«Щиро висловлюємо згаданим ієрархам слова вдячності за молитви та підтримку прагнень православних вірян нашої Церкви», - зазначили в Українській помісній церкві.

Як повідомлялось, наприкінці серпня Синод Елладської церкви підтвердив канонічність надання ПЦУ автокефалії та надав право архієпископу Афінському вирішити питання її визнання.