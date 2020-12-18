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    Події в Україні

    На Чернігівщині 80-річний дідусь викрав Lexus і залишив свій велосипед

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    Поліція Чернігівщини затримала 80-річного угонщика елітного авто - На Чернігівщині 80-річний дідусь викрав Lexus і залишив свій велосипед
    Поліція Чернігівщини затримала 80-річного угонщика елітного авто
    Фото: Нацполіція

    Власник елітного авто залишив його з працюючим двигуном, а дідусь спонтанно вирішив викрасти іномарку

    У Чернігівській області затримано 80-річного чоловіка за спробу викрадення автомобіля Lexus.

    Про це повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

    Згідно з інформацією, повідомлення про зникнення автомобіля до поліції надійшло ввечері 17 грудня.

    «Заявник розповів правоохоронцям, що транспортний засіб стояв біля Крехаївської сільської ради, ключі залишилися в замку запалювання. Автомобіль був заведений, оскільки його власник вирішив зайти в адмінбудівлю лише на кілька хвилин», – йдеться у повідомленні.

    Орієнтування на автомобіль миттєво було розіслано патрулям, що обслуговують суміжні райони. Менше за годину співробітники Козелецького відділення поліції наздогнали та заблокували автомобіль «Лексус», яким заволодів чоловік, 1940 р. н.

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    На Чернігівщині 80-річний дідусь викрав Lexus і залишив свій велосипед
    На Чернігівщині 80-річний дідусь викрав Lexus і залишив свій велосипед
    На Чернігівщині 80-річний дідусь викрав Lexus і залишив свій велосипед
    Фото: Нацполіція

    «Коли поліцейські та небайдужі громадяни наздогнали автомобіль у Рожнах Броварського району Київської області, були дуже здивовані: за кермом перебував 80-річний чоловік. Він розказав правоохоронцям, що проїжджав біля сільради на велосипеді, і коли побачив «Лексус», вирішив його викрасти. Замість елітного автомобіля він залишив свій старий велосипед», – розповіли в поліції.

    Правоохоронці встановили, що пенсіонер раніше проблем із законом не мав, жив самотньо. У поліції зазначають, що рішення про викрадення в пенсіонера було спонтанним – це не були сплановані дії.

    Пенсіонера затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Наразі триває розслідування у рамках ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

    Теги: Чернігівщина викрадення автомобіль розслідування чоловік велосипед
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