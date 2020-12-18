Посадовця Держекоінспекції столичного округу судитимуть за хабар у $20 тис.

Посадовця затримали «на гарячому» під час одержання хабара

Чиновник вимагав кошти від технічного директора товариства

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно начальника відділу Державної екологічної інспекції Столичного округу, викритого на отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Як встановлено в ході досудового розслідування, посадовець вимагав та одержав від технічного директора товариства неправомірну вигоду у розмірі $20 тис. за невнесення до акту перевірки виявлених порушень вимог природоохоронного законодавства.

Посадовця затримали «на гарячому» під час одержання ним неправомірної вигоди у сумі 284 тис. гривень та $10 тис.

Наразі обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.

Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.