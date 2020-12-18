В операційну столичної лікарні увірвався п’яний чоловік із гітарою (фото)

Чоловік поводився неадекватно та кидався на медиків

У п’ятницю, 18 грудня, у київській лікарні швидкої медичної допомоги сталася надзвичайна ситуація.

Про це повідомляться на сторінці «Муніципальної охорони» у Facebook.

Так, в одну з операційних лікарні під час проведення операції увірвався чоловік у стані сильного алкогольного сп‘яніння і намагався завдати шкоди медперсоналу. Із собою в чолов’яги була гітара.

Лікарі викликали на місце черговий наряд охорони.

Охоронці заспокоїли громадянина стяжками та затримали до прибуття поліції, яка забрала його до райвідділку.

Нагадаємо, нещодавно у Київській міській клінічній лікарні №17 хворому не сподобались стіни приміщення, через що він тричі вдарив по голові лікаря металевим стільцем.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно молодика, який побив лікаря.