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    В операційну столичної лікарні увірвався п’яний чоловік із гітарою (фото)

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    Охоронцям довелося втихомирити п'яного чоловіка - В операційну столичної лікарні увірвався п’яний чоловік із гітарою (фото)
    Охоронцям довелося втихомирити п'яного чоловіка
    Фото: Муніципальна охорона

    Чоловік поводився неадекватно та кидався на медиків

    У п’ятницю, 18 грудня, у київській лікарні швидкої медичної допомоги сталася надзвичайна ситуація.

    Про це повідомляться на сторінці «Муніципальної охорони» у Facebook.

    Так, в одну з операційних лікарні під час проведення операції увірвався чоловік у стані сильного алкогольного сп‘яніння і намагався завдати шкоди медперсоналу. Із собою в чолов’яги була гітара.

    Лікарі викликали на місце черговий наряд охорони.

    Охоронці заспокоїли громадянина стяжками та затримали до прибуття поліції, яка забрала його до райвідділку.

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    В операційну столичної лікарні увірвався п’яний чоловік із гітарою (фото)
    В операційну столичної лікарні увірвався п’яний чоловік із гітарою (фото)

    Нагадаємо, нещодавно у Київській міській клінічній лікарні №17 хворому не сподобались стіни приміщення, через що він тричі вдарив по голові лікаря металевим стільцем.

    Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно молодика, який побив лікаря.

    Теги: Київ напад лікарня чоловік надзвичайна ситуація
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