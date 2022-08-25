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На День Незалежності в Україні була оголошена рекордна кількість тривог

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На День Незалежності в Україні була оголошена рекордна кількість тривог
У День Незалежності тривогу в областях оголошували 189 разів
фото з відкритих джерел

Попередній рекорд було перевершено майже вдвічі

Вчора, 24 серпня, було оголошено 189 тривог в областях та в Києві. Про це йдеться у телеграм-каналі від застосунку єТривога.

«Це абсолютний рекорд за весь час повномасштабного вторгнення», – повідомили в «Мапі тривог».

Найбільше повітряних тривог за день було у Полтавській і Кіровоградській областях – по 12. Запорізька та Дніпропетровська області – 11 разів. Харківська та Черкаська області – 10 та 9 разів. В інших регіонах була менша кількість.

Найдовше сигнал тривоги звучав у Запорізькій області – 14 годин та 4 хвилини. 

На День Незалежності в Україні була оголошена рекордна кількість тривог фото 1
фото: Мапа тривог

Зазначається, що попередній рекорд було оголошено 23 квітня, в переддень Великодня. Тоді за добу по країні тривоги оголошували 109 разів.

Зазначимо, що у Києві мешканці вже помітили наслідки рекордної кількості тривог. Зокрема, виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишинський повідомив, що протягом дня Київська міська державна адміністрація мала б зрозуміти, що «чинні обмеження на рух громадського транспорту, включно з метро – повна хр*нь».

Теги: День Незалежності війна в Україні тривога

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