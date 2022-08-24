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Росія атакувала Вінниччину: спрацювала ППО під час повітряної тривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія атакувала Вінниччину: спрацювала ППО під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

ОВА обіцяє повідомити детальнішу інформацію згодом

Під час повітряної тривоги, яка пролунала близько 16 год. у більшості областей України, система ППО збила повітряний об'єкт у Вінницькій області. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

«На Вінниччині працює ППО! Повітряний об'єкт знищено. Пізніше деталі», – написав він.

Раніше сьогодні моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску ракет із акваторії Чорного моря. У багатьох областях України лунали сирени.

Президент Зеленський своєю чергою попередив, що наступного тижня Росія може здійснити жорстокі атаки. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.  Міністерство внутрішніх справ закликало українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі.

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Теги: війна обстріл ракета Вінниччина

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