Росія атакувала Вінниччину: спрацювала ППО під час повітряної тривоги

ОВА обіцяє повідомити детальнішу інформацію згодом

Під час повітряної тривоги, яка пролунала близько 16 год. у більшості областей України, система ППО збила повітряний об'єкт у Вінницькій області. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

«На Вінниччині працює ППО! Повітряний об'єкт знищено. Пізніше деталі», – написав він.

Раніше сьогодні моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску ракет із акваторії Чорного моря. У багатьох областях України лунали сирени.

Президент Зеленський своєю чергою попередив, що наступного тижня Росія може здійснити жорстокі атаки. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску. Міністерство внутрішніх справ закликало українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі.