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День Незалежності. Путін привітав українців рекордною кількістю тривог 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
День Незалежності. Путін привітав українців рекордною кількістю тривог 
Не нехтуйте сигналами про небезпеку!
скріншот із додатка

У святковий день українцям майже безперервно звучали сирени 

Сьогодні, 24 серпня, коли Україна святкує День Незалежності, Росія, як і попереджували, активізувалася. У столиці та більшості регіонів України станом на вечір вже десяток разів лунали сигнали повітряної тривоги.  

Наголошуємо, що панікувати не варто. Зберігайте спокій та довіряйте виключно офіційним джерелам інформації. В жодному разі не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та спускайтеся в укриття!

Однак у Києві мешканці вже помітили наслідки рекордної кількості тривог. Зокрема, виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишинський повідомив, що протягом дня Київська міська державна адміністрація мала б зрозуміти, що «чинні обмеження на рух громадського транспорту, включно з метро – повна хр*нь».

«Прикривати свою попу, звісно, потрібно, але не настільки очевидно... Виматерився про себе і замість двох станцій метро спланував два маршрутки і трохи прогулянки Березняками. Слава приватному бізнесу, комунальні підприємства мають померти», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, із 1 серпня наземний громадський транспорт столиці зупиняється на час повітряної тривоги. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. 

Як відомо, військові та силовики попереджали українців, що на День Незалежності імовірне посилення обстрілів українських міст і сіл окупантами. 

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Теги: Київ День Незалежності тривога

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