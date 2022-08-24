Масштабна повітряна тривога: ймовірність запуску ракет із Чорного моря (оновлено)

Тривога почалася зі східних областей і шириться на захід

Моніторингові групи повідомляють про ймовірність запуску ракет із акваторії Чорного моря. У багатьох областях України лунають сирени.

Станом на зараз повітряна тривога оголошена у таких областях:

Сумська;

Полтавська;

Харківська;

Запорізька;

Черкаська;

Кіровоградська;

Дніпропетровська;

Одеська;

Миколаївська;

Луганська;

Донецька;

Київська;

Житомирська;

Чернігівська;

Вінницька;

Херсонська.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія, ймовірно, готує провокації ворога напередодні Дня Незалежності, який Україна відзначатиме 24 серпня.

Також радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк попередив, що російські війська, імовірно, збільшать кількість обстрілів українських міст у переддень головного державного свята України – Дня Незалежності.

Президент Зеленський своєю чергою попередив, що наступного тижня Росія може здійснити жорстокі атаки. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.

Міністерство внутрішніх справ закликало українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі.

