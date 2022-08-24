Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масштабна повітряна тривога: ймовірність запуску ракет із Чорного моря (оновлено)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога: ймовірність запуску ракет із Чорного моря (оновлено)

Тривога почалася зі східних областей і шириться на захід

Моніторингові групи повідомляють про ймовірність запуску ракет із акваторії Чорного моря. У багатьох областях України лунають сирени. 

Станом на зараз повітряна тривога оголошена у таких областях:

  • Сумська;
  • Полтавська;
  • Харківська;
  • Запорізька;
  • Черкаська;
  • Кіровоградська;
  • Дніпропетровська;
  • Одеська;
  • Миколаївська;
  • Луганська;
  • Донецька;
  • Київська;
  • Житомирська;
  • Чернігівська;
  • Вінницька;
  • Херсонська.
Масштабна повітряна тривога: ймовірність запуску ракет із Чорного моря (оновлено) фото 1

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія, ймовірно, готує провокації ворога напередодні Дня Незалежності, який Україна відзначатиме 24 серпня. 

Також радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк попередив, що російські війська, імовірно, збільшать кількість обстрілів українських міст у переддень головного державного свята України – Дня Незалежності. 

Президент Зеленський своєю чергою попередив, що наступного тижня Росія може здійснити жорстокі атаки. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.

Міністерство внутрішніх справ закликало українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі.

Читайте також: День Незалежності в умовах війни: список правил і обмежень
Теги: окупанти ракета війна в Україні

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нацполіція посилює патрулювання 23-24 серпня
День Незалежності: Нацполіція дала рекомендації українцям
Вчора, 00:21
У місцях проведення заходів працюватимуть посилені наряди
День Незалежності: МВС дало рекомендації українцям про правила безпеки
Сьогодні, 03:10
Окупанти не мають змоги проголосити про захоплення Луганщини, бо бої ще тривають
Ворог «привітав» Луганщину з Днем Незалежності 35 обстрілами
Сьогодні, 08:49

Події в Україні

Рашисти вдарили ракетами по Миргороду
Рашисти вдарили ракетами по Миргороду
У кількох областях прогриміли вибухи
У кількох областях прогриміли вибухи
Окупанти обстріляли три громади на Миколаївщині: багато поранених (фото)
Окупанти обстріляли три громади на Миколаївщині: багато поранених (фото)
Масштабна повітряна тривога: ймовірність запуску ракет із Чорного моря (оновлено)
Масштабна повітряна тривога: ймовірність запуску ракет із Чорного моря (оновлено)
На війні в Україні загинув боєць із Нової Зеландії
На війні в Україні загинув боєць із Нової Зеландії
На Запоріжжі невідомі підірвали авто гауляйтера Сушка
На Запоріжжі невідомі підірвали авто гауляйтера Сушка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Джонсон повідомив про нові плани Путіна щодо захоплення України
55K
У Дніпрі уламки ракет впали на приватні будинки, – мер
52K
Зеленський на зустріч із Дудою вбрався у вишиванку з танками (фото)
50K
У Запоріжжі, Дніпрі та Харкові пролунали вибухи (відео)
38K
Загарбник зізнався, що у них армія збоченців (відео)
37K
Росія показала новий безпілотний вертоліт: чи варто ЗСУ боятися (фото, відео)

Новини

Посол Швейцарії підбив фінансовий підсумок конференції з відновлення України в Лугано
Сьогодні, 08:07
Пів року війни: окупанти зазнають втрат на всіх напрямках
Сьогодні, 07:27
Погода буде святковою: прогноз на День Незалежності
Вчора, 18:23
Окупанти провалили розвідку боєм під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:16
У Києві знову запрацювало посольство Ірландії
22 серпня, 21:12
США готуються закупити дрони Switchblade для України
22 серпня, 20:33

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту