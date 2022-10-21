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На деокупованій Херсонщині виявлено дві катівні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На деокупованій Херсонщині виявлено дві катівні
фото ілюстративне

Поліцейські виявили у звільнених населених пунктах дев'ять тіл загиблих осіб

Правоохоронці під час відновлення правопорядку на деокупованій території Херсонщини виявили дві катівні, де російські терористи незаконно утримували місцевих жителів. Про це розповів керівник департаменту Нацполіції Олексій Сергеєв на брифінгу в Military Media Center.

«На території звільненої Херсонщини виявлено дев'ять тіл загиблих осіб, з яких ідентифіковано на сьогодні три. Також виявлено два місця несвободи, де військові РФ незаконно утримували місцевих жителів», – сказав Сергеєв.

Відомо, що слідчі національної поліції задокументували 156 воєнних злочинів у звільнених населених пунктах області.

Також вибухотехніки вилучили 777 вибухонебезпечних предметів.

На території деокупованої Херсонщини вже відновили роботу два підрозділи поліції в селищах Високопілля та Велика Олександрівка. Загалом правоохоронці забезпечують правопорядок у 88 звільнених населених пунктах.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення прибуло до 2 тис. російських мобілізованих.

Нагадаємо, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Теги: Україна окупанти росія війна Херсонщина

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