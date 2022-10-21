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Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
Воїни ракетних військ і артилерії завдали серйозних втрат окупантам
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 21 жовтня

Триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 21 жовтня.

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ.

Ворожих ударів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них Миколаїв; Нова Кам’янка і Мала Сейдеминуха Херсонської області та Гатище на Харківщині.

Для своїх злочинів загарбники використали крилаті та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог запустив понад 20 безпілотних літальних апаратів іранського виробництва Shahed-136.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

  • на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стариця, Красне та Хатнє;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Зарічне, Нове, Першотравневе Стельмахівка, Терни та Ямполівка;
  • на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Спірне, Іванград та Яковлівка;
  • на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Марʼїнка, Новомихайлівка, Первомайське та Семенівка;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли у районах Времівки, Вугледара, Дорожнянки, Нескучного, Новоданилівки та Степової;
  • на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони до 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки окупанти здійснили більш як 20 вильотів БпЛА різних типів.

Наші перемоги

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Опитне, Бахмут, Побєда та Мар’їнка Донецької області.

Українська авіація протягом минулої доби завдала п’ять ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів і районів зосередження озброєння та військової техніки і двох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БпЛА.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління, сім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу противника.

За уточненою інформацією, до лікарні Мелітополя Запорізької області прибуло одночасно понад 30 поранених після вогневого ураження, завданого Силами оборони України.

Що відбувається на окупованій Херсонщині

За наявною інформацією, на тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення прибуло до 2 тис. російських мобілізованих. Водночас окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих банківських установ, підготовлено евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об’єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу.

Нагадаємо, 20 жовтня в окупованому рашистами Херсоні прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили, що добряче дісталось Антонівському мосту.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна

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