РФ перекинула на окуповану Херсонщину свіже «гарматне м'ясо»

Близько 2 тис. мобілізованих росіян прибуло на південь України

На тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення прибуло до 2 тис. російських мобілізованих. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Водночас окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих банківських установ, підготовлено евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів.

Об’єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу.

Повідомлялося, що на окупованих територіях Херсонщини окупанти можуть почати насильницьку мобілізацію. Під найбільшою загрозою знаходяться люди, які отримали російські паспорти.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, що вище керівництво Росії справді серйозно міркує про відступ із правого берега Херсонщини, але в умовах зруйнованих мостів це буде непростим завданням.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що російські окупанти можуть здійснити напад на Каховську ГЕС, але звинуватити у цьому українських військових. Підтоплення, які можуть стати наслідком атаки, армія РФ використає як прикриття для запланованого відступу з Херсонщини.

Також раніше повідомлялося про початок евакуації жителів Херсона на лівий берег Дніпра.

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