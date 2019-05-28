На Дніпропетровщині мікроавтобус зіткнувся з фурою, постраждали 16 дітей
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Школярі поверталися додому з екскурсії по Запоріжжю
У Дніпропетровській області у вівторок, 28 травня, мікроавтобус зі школярами зіткнувся з вантажівкою, 16 дітей госпіталізували.
Про це повідомляє прес-служба обласного управління поліції.
ДТП сталася о 17:00, коли школярі поверталися додому з екскурсії по Запоріжжю. Як встановили поліцейські, водій, який керував мікроавтобусом Mercedes Sprinter, допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF.
«У Дніпропетровській області поліція встановлює обставини ДТП за участю мікроавтобуса, в салоні якого знаходилися 16 школярів з міста Полтава. Зараз всі діти доставлені в лікарні Дніпра, їх оглядають. Відомо, що дві дитини отримали переломи руки і ключиці. Батьки оповіщені», - йдеться в повідомленні.
Порушено кримінальну справу, з водіями працюють слідчі.
До слова, в Одеській області співробітниця місцевої прокуратури потрапила у ДТП на мотоциклі.