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    На Одещині прокурор-мотоцикліст потрапила у ДТП

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    На Одещині прокурор-мотоцикліст потрапила у ДТП

    Під час ДТП зіткнулися два автомобіля та мотоцикл

    В Одеській області співробітниця місцевої прокуратури потрапила у ДТП на мотоциклі. Про це повідомили у правоохоронних органах.

    Подія сталася в Овідіопольському районі області на трасі Одеса-Чорноморськ. Жінка-мотоцикліст на Honda CBR 600 RR, зіштовхнулася з автомобілями Audi та Renault, які рухались попереду.

    Водії та пасажири автомобілів тілесних ушкоджень не отримали, а ось мотоциклістку госпіталізували з травмою ноги.

    Наразі проводиться досудове розслідування. Встановлюються обставини ДТП.

    Джерело: УНН

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