На Одещині прокурор-мотоцикліст потрапила у ДТП



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Під час ДТП зіткнулися два автомобіля та мотоцикл

В Одеській області співробітниця місцевої прокуратури потрапила у ДТП на мотоциклі. Про це повідомили у правоохоронних органах.

Подія сталася в Овідіопольському районі області на трасі Одеса-Чорноморськ. Жінка-мотоцикліст на Honda CBR 600 RR, зіштовхнулася з автомобілями Audi та Renault, які рухались попереду.

Водії та пасажири автомобілів тілесних ушкоджень не отримали, а ось мотоциклістку госпіталізували з травмою ноги.



Наразі проводиться досудове розслідування. Встановлюються обставини ДТП.

Джерело: УНН