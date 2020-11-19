На Дніпропетровщині сміттєвоз наїхав на дворічного хлопчика (відео)

За попередньою інформацією, у 66-річного водія вантажівки стався інсульт за кермом

Дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, забоями мозку та голови

На Дніпропетровщині у місті Кам’янську 19 листопада сміттєвоз виїхав за межі дороги та збив хлопчика, який годував птахів.

Відео аварії записали камери руху проєкту dnepro.net.

На записі видно, як вантажівка раптово звернула на центральну площу, знесла паркан, лавку і зачепила дитину – хлопчика віком 2,5 року.

Дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні в Дніпрі з закритою черепно-мозковою травмою, забоями мозку та голови. Стан постраждалого медики оцінюють як важкий.

За попередньою інформацією медиків, у 66-річного водія сміттєвоза стався інсульт і його також забрала швидка. Він отримав закриту черепно-мозкову травму та струс мозку, а також закриту травму грудної клітини і перебуває в реанімації.

На місці ДТП працювали слідчі поліції.