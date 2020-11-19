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    На Повітрофлотському проспекті сталося масштабне ДТП (фото, відео)

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    На Повітрофлотському проспекті зіткнулися чотири автівки - На Повітрофлотському проспекті сталося масштабне ДТП (фото, відео)
    На Повітрофлотському проспекті зіткнулися чотири автівки
    Фото: скріншот відео

    Через ДТП перекрито рух двома смугами

    Сьогодні, 19 листопада, близько 16 години на Повітрофлотському проспекті в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автівок.

    Зіткнулися автомобілі Skoda, Volkswagen, Audi і Toyota. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    У ДТП є постраждалі.

    На місці працює патрульна поліція і швидка допомога.

    Через ДТП рух транспорту ускладнений, перекрито дві смуги.

    Обережно, на відео присутня нецензурна лайка!

    Як повідомлялося, вранці 19 листопада на Південному мосту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів ВАЗ і Volkswagen Transporter. 

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ автомобіль
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