На Повітрофлотському проспекті сталося масштабне ДТП (фото, відео)

На Повітрофлотському проспекті зіткнулися чотири автівки

Через ДТП перекрито рух двома смугами

Сьогодні, 19 листопада, близько 16 години на Повітрофлотському проспекті в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автівок.

Зіткнулися автомобілі Skoda, Volkswagen, Audi і Toyota. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

У ДТП є постраждалі.

На місці працює патрульна поліція і швидка допомога.

Через ДТП рух транспорту ускладнений, перекрито дві смуги.

Обережно, на відео присутня нецензурна лайка!

Як повідомлялося, вранці 19 листопада на Південному мосту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів ВАЗ і Volkswagen Transporter.