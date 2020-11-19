На Повітрофлотському проспекті сталося масштабне ДТП (фото, відео)
Через ДТП перекрито рух двома смугами
Сьогодні, 19 листопада, близько 16 години на Повітрофлотському проспекті в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автівок.
Зіткнулися автомобілі Skoda, Volkswagen, Audi і Toyota. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
У ДТП є постраждалі.
На місці працює патрульна поліція і швидка допомога.
Через ДТП рух транспорту ускладнений, перекрито дві смуги.
Обережно, на відео присутня нецензурна лайка!
Як повідомлялося, вранці 19 листопада на Південному мосту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів ВАЗ і Volkswagen Transporter.