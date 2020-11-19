У Київській області водій вантажівки збив на смерть чоловіка і втік з місця ДТП (фото)

Під час спеціальної операції поліцейські розшукали вантажівку, водій якої скоїв смертельне ДТП

У селі Пищики Сквирського району місцеві жителі виявили на узбіччі тіло чоловіка. На місці події працювали наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Сквирського відділу поліції, працівники Слідчого управління поліції Київщини, медики. Під час огляду місця події поліцейські виявили сліди дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Для розшуку водія, який здійснив наїзд на пішохода та зник з місця події, на території області було введено в дію спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці виявили покинуту автівку із характерними для ДТП пошкодженнями у сусідньому селі Великополовецьке.

29-річного водія затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Встановлено, що чоловік на момент аварії перебував за кермом тверезий.

Працівники поліції вилучили вантажний автомобіль Mercedes та помістили його на майданчик тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі встановлюються усі причини та обставини аварії.