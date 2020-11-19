«Зігрітися, як це роблять дорослі»: завдання у підручнику для 3 класу про вживання алкоголю обурило соцмережі

Користувачі коментували, що не можуть сформувати відповідь на завдання, а у багатьох виникли питання і до його оформлення

Батьків це завдання обурило, а редактори підручника посилаються на освітню програму

У підручнику «Я досліджую світ» для 3 класу, рекомендованого Міносвіти, знайшли завдання про вживання алкоголю, щоб «зігрітися, як це роблять дорослі». Про завдання з програми «Основи здоров'я» повідомив директор київської школи № 210 Дмитро Ламза.

Він поширив фото із завданням з підручника, де дітям пропонують відповісти, що має зробити головний герой (Ігор) на пропозицію дівчини (Ліза) випити глінтвейну, щоб «зігрітися, як це інколи роблять дорослі».

У своєму дописі в Facebook він розповів, що до нього звернулись обурені батьки учнів.

«Телефонують до мене батьки учнів 3-го класу (не моя школа) із простим запитанням: як пояснити дитині, що таке глінтвейн? У мене німа пауза… А тепер запитання: як вчитель має пояснити дитині, що таке глінтвейн і чого діти його хотіли пити?», – зазначив Ламза.

Фото з підручника «Я досліджую світ» для 3 класу. Фото: Дмитро Ламза / Facebook

Фото завдання швидко поширилось соцмережами. Користувачі коментували, що не можуть сформувати відповідь на завдання, а у багатьох виникли питання і до його оформлення.

«Підкажіть логіку завдання, суть же навіть не в глінтвейні. Діти в горах самі? Звідки дівчинка Ліза знає рецепт напою? Звідки у Лізи інгредієнти напою? ...Навіщо в 8 років нашим дітям таке обговорювати?», – пише користувачка Світлана Олегівна.

Генеральний директор видавництва «Світич», яке видало підручник, Олексій Андрусич пояснив, що завдання має на меті сформувати в дітей негативне ставлення до куріння та алкоголю.

Він зазначив, що у завданні вибрали глінтвейн, оскільки діти часто бачать його на різдвяних ярмарках, а інші алкогольні напої можуть не викликати спокуси.

За словами Андрусича, завдання входить до загального сюжету підручника, де діти подорожують Україною.

«Зокрема потрапляють і в мальовничі Карпати. І того, хто хоч раз відвідав один з популярних вітчизняних гірських курортів, глінтвейн на горі не здивує. Бо його там продають. Так само як і гарячий чай, каву та їжу. Ідея «зігрітися глінтвейном» звісно приходить від дорослих, тому завдання й уточнює «як інколи це роблять дорослі», – каже директор видавництва.

Він зазначив, що автори підручника не знають родини учнів, але припускають, що діти можуть побачити як старші родичі «гріються» алкогольними напоями: «Нам не хочеться про таке говорити. Проте завдання школи – попереджати. І 3-4 класи – це якраз той час, коли говорити вже можна і ще не пізно».

Наразі, за словами Олексія Андрусича, дискусія з директором школи Дмитром Ламзою «закінчилася мирно», обидва чоловіки погодилися разом «працювати на розвиток поколінь».

Нагадаємо, що соцмережі обурив підручник для школярів з хімії: недоказово радить пити соду для лікування та профілактики раку.