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    На Донбасі бойовики 13 разів порушували режим «тиші»: відкривали вогонь і запускали безпілотник

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    На Донбасі бойовики 13 разів порушували режим «тиші»: відкривали вогонь і запускали безпілотник

    На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь

    Упродовж минулої доби, 28 липня, в зоні операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Про це інформує пресслужба ООС.

    «Протягом минулої доби, 28 липня, зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню», – йдеться у повідомленні.

    Біля селища Зайцеве російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

    Неподалік населеного пункту Піски російські найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

    У напрямку Новотошківського противник здійснював обстріл із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

    У районі села Широкине збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

    Неподалік Південного ворог двічі вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

    Біля Кам'янки противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

    Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

    У напрямку Авдіївки противник застосовував підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

    Крім того, на межі Луганської та Донецької областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

    В районі населеного пункту Південне ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

    На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає.

    Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

    Станом на 7 годину ранку, 29 липня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Нагадаємо, 26 липня внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування. Поранені перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, одного – середньої тяжкості, п’ятьох – задовільний.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас обстріл СЦКК Операція Об’єднаних сил безпілотник
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    На Донбасі бойовики 13 разів порушували режим «тиші»: відкривали вогонь і запускали безпілотник