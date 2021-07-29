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    Місія ОБСЄ зафіксувала понад 200 порушень перемир’я на Донбасі

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    Найбільше порушень режиму припинення вогню зафіксували в Донецькій області - Місія ОБСЄ зафіксувала понад 200 порушень перемир’я на Донбасі
    Найбільше порушень режиму припинення вогню зафіксували в Донецькій області
    Фото з- відкритих джерел

    Найбільш неспокійною була ситуація в районі Гнутово і на ділянці розведення сил в районі Петровського

    Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала на Донбасі понад 200 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Найбільше обстрілів і вибухів прогриміли в Донецькій області. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЕ за 28 липня.

    У Донецькій області ОБСЄ зафіксувала більше порушень – 149, в тому числі 21 вибух невизначеного походження.

    Найбільш неспокійною була ситуація в районі Гнутово і на ділянці розведення сил в районі Петровського. У Грунтово спостерігачі зафіксували боєприпаси і вибух невизначеного походження. А в окупованому Петровському – боєприпаси.

    У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 12 вибухів – 2 розриви боєприпасів і 10 вибухів невизначеного походження.

    «Всі ці порушення сталися на північному сході і південному заході від ділянки розведення в районі н.п. Золоте», – йдеться в повідомленні.

    У цьому районі помітили освітлювальні ракети, вибухи й боєприпаси. Також в районі Попасної та Золотого були чутні черги зі стрілецької зброї.

    Нагадаємо, у Луганській області зона розведення сил біля Золотого перетворюється на гарячу точку. Там ОБСЄ фіксує численні порушення і використання важкої зброї.

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    Теги: вибух ОБСЄ бойовики на Донбасі ОРДЛО потяг боєприпаси
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    Місія ОБСЄ зафіксувала понад 200 порушень перемир’я на Донбасі