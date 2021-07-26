Бойовики сьогодні 10 разів зірвали «тишу», семеро бійців поранено

Українські бійці відкривали вогонь у відповідь на обстріл бойовиків

Четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування

Російські окупаційні війська 26 липня вже 10 разів порушили режим припинення вогню в районі операції Об’єднаних сил. Як інформує пресслужба Міноборони, внаслідок обстрілу четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування.

«Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню. Від початку доби зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів. Біля Авдіївки російські окупанти обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. В районі Причепилівки збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку села Галицинівка ворог застосував артилерію калібру 122 мм. Неподалік Опитного окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру. Біля Старогнатівки російські найманці обстріляли наші позиції з артилерії калібру 122 мм і мінометів 120-го та 82-го калібру.

У районі населеного пункту Південне ворог вів вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів, а поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, у Донецькій та Луганській областях зафіксовані прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

Раніше повідомлялось, що внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування. Поранені перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, одного – середньої тяжкості, п’ятьох – задовільний. У штабі заявили, що українські бійці відкривали вогонь у відповідь на обстріл бойовиків

Нагадаємо, бойовики на Донбасі минулої доби обстрілювали позиції українських військових 11 разів. В результаті обстрілів постраждали два воїни.

Також військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитро Сівоконь, поранений в районі ООС минулого тижня, помер у п’ятницю у шпиталі в Харкові. Боєць потрапив до медзакладу у тяжкому стані минулого тижня після обстрілу на Луганщині. З ним евакуювали ще кількох поранених.