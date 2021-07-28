«Сьорбнули «руського міра» і хочуть в Україну». Кремлівський пропагандист охарактеризував життя на Донбасі (відео)

Проголосувати жителі Луганська і Донецька уже не зможуть, бо прийшла Росія і таке право забрала

Російський журналіст Андрій Бабіцький, який раніше дуже активно підтримував агресію Росії проти України, днями дав інтерв’ю російській газеті «Аргументи і факти». Цього разу кремлівський пропагандист доволі відверто розповів, що життя людей на територіях, що підконтрольні Росії, стало жахливим. А жителі Донецька та Луганська зараз із сумом згадують ті часи, коли вони жили в Україні. Український блогер Денис Казанський проаналізував ключові тези Бабіцького з останнього інтерв’ю та виклав свої думки в Youtube.

«Живемо так собі, немає чим хвалитися. Зарплати невисокі, але робота є. Проблем з безробіттям немає, ціни в магазинах вище, чим в Росії», – розповів Бабіцький в інтерв'ю.

Денис Казанський пояснив, що проблем із безробіттям на Донбасі немає, бо вигнали з цих територій мільйони людей. «Біля мільйона людей виїхали на підконтрольні Україною території, а кілька сотень тисяч людей виїхали на території Росії. Після приходу Росії в ОРДЛО зникло сотні тисяч робочих місць. Оскільки люди, які їх займали, втекли з цієї території, тобто безробіття нібито й немає», – підкреслив Казанський, наголосивши, щоб усі розуміли ці маніпуляції.

Казанський додав, що ті люди, які залишились, змушені працювати за низькі зарплати.

Блогер іронічно розмірковує, що, мовляв, на Донбасі побудували «республіку мрії».

Казанський навів думку Бабіцького, який каже, що настрій у людей жахливий. А в мережах все частіше лунають думки, що якби була можливість повернутися у часи до війни, то більшість би за це проголосувала б.

Тобто Бабіцький, який працює на кремлівську машину пропаганди, зізнався, що жителі Донбасу розчаровані через події, що відбулися в 2014 році.

Казанський знову зіронізував, що люди сьорбнули «руського міра» і хочуть назад в Україну. І це масштабна ситуація.

Він підкреслив, що проголосувати жителі Луганська і Донецька уже не зможуть, бо прийшла Росія і право голосувати у людей забрала.

Додамо, що український блогер Денис Казанський на своєму каналі в YouTube проаналізував недавні заяви депутата від «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича щодо статті глави Росії Володимира Путіна.

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