У Горлівці поширюються чутки про «здачу міста» українській армії

Керівництво бойовиків вживає заходів щодо виявлення «панікерів і розповсюджувачів чуток»

В окупованій російсько-терористичними військами Горлівці Донецької області поширюються чутки, що «місто здаватимуть» Збройним силам України. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на оперативні дані «ІС». «У



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Керівництво бойовиків вживає заходів щодо виявлення «панікерів і розповсюджувачів чуток»

В окупованій російсько-терористичними військами Горлівці Донецької області поширюються чутки, що «місто здаватимуть» Збройним силам України. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на оперативні дані «ІС».

«У Горлівці як серед місцевого населення, так і бойовиків «3-й омсбр» циркулюють чутки, що «місто здаватимуть ЗСУ», - йдеться в повідомленні.

Так зване «міністерство державної безпеки» самопроголошеної «ДНР» вживає заходів щодо виявлення «панікерів і розповсюджувачів чуток». «Проте на даний момент - без особливих результатів», - додали в «ІС».

Нагадаємо, 22 листопада українська армія взяла під контроль Травневе та Гладосове - сусідні населені пункти північніше окупованої Горлівки.

28 листопада бойовики накрили вогнем села на Донеччині, які сили АТО нещодавно звільнили від окупантів.

Прес-центр штабу АТО повідомляв, що російські найманці готують у Донецькій області диверсії та збройні провокації в районі населених пунктів Доломітне, Травневе, Гладосове.

Як повідомлялося, увечері 25 листопада у Горлівці спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували 25 вибухів невизначеного походження та вогонь із великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.