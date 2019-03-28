На Донбасі від початку доби не зафіксовано жодного ворожого обстрілу



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Вчора окупанти 13 разів порушували режим припинення вогню, застосовуючи при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями

На Донбасі з початку поточної доби станом на 12:00 на лінії бойового зіткнення на Донбасі не зафіксовано жодного ворожого обстрілу. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Максим Праута.

«Від початку сьогоднішньої доби, станом на 12:00, обстрілів позицій наших військ не зафіксовано», - повідомив Праута.

Нагадаємо, 27 березня противник 13 разів порушив режим припинення вогню, застосувавши при цьому 10 разів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями та витративши 117 артилерійських боєприпасів калібрів 122, 120 та 82 мм.

Представник України у ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук раніше повідомив, що з 00:00 годин 8 березня у зоні бойових дій на Донбасі запроваджується режим тиші, що діятиме безстроково. Однак, у зоні ООС продовжуються ворожі обстріли.