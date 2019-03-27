Окупанти на Донбасі двічі відкривали вогонь із забороненої зброї: мапа боїв



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На обстріли ворога українські бійці дали адекватну відповідь вогнем, втрати противника уточнюються

Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції наших військ, двічі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це заявив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» – у районі населеного пункту Гнутове ворог стріляв зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» – поблизу селища Луганське – окупанти гатили з мінометів калібрів 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає.

На обстріли ворога українські бійці дали адекватну відповідь вогнем. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, 26 березня російські окупаційні війська 23 рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому шість разів застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм із витратою 47 мін. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді бійців. За даними розвідки, 26 березня вогнем у відповідь одного окупанта було знищено та двох поранено.