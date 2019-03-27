Окупаційне командування позбавляє бойовиків посад і відправляє на передову - розвідка



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За даними ГУР, такі маніпуляції призводять до зростання невдоволення рядового складу діями російського командування, у т.ч. у передових підрозділах

Російське окупаційне командування терміново вживає заходи для усунення некомплекту особового складу передових підрозділів, причиною якого є зростання кількості не бойових втрат і випадків дезертирства. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

«У зв’язку з цим, у штабних і тилових підрозділах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ прискорено проводяться організаційно-штатні заходи зі зменшення кількості посад сержантів і рядових. При цьому військовослужбовці, посади яких підпадають під скорочення, примусово відряджатимуться на передову до закінчення термінів служби за контрактом», - йдеться у повідомленні військової розвідки.

Це, за даними ГУР, призводить до зростання невдоволення рядового складу діями російського командування, у т.ч. у передових підрозділах, через збільшення термінів до чергових ротацій та втрату перспективи замінитися для проходження у подальшому служби у тилових підрозділах.

Нагадаємо, підготовку бойовиків Донбасу підтягують до рівня професійних російських військових.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

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