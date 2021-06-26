На Донбасі загинув український військовий

На обстріли російських терористів наші захисники відкривали вогонь у відповідь

Минулої доби зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню

Протягом минулої доби, 25 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям.. Про це інформують у штабі ООС.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог тричі обстрілював позиції Об’єднаних сил з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Неподалік Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У бік Гранітного російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли з мінометів 120-го калібру. Неподалік Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових і підствольних гранатометів. Біля Майорська збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

«У районі населених пунктів Катеринівка та Авдіївка були зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавилися засобами РЕБ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил за минулу добу немає», – інформують у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 26 червня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Піски противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо: українські військовослужбовці знищили опорний пункт і БМП окупантів на Донбасі. Серію нищівних ударів українські бійці завдали у відповідь на систематичні обстріли боєприпасами, не передбаченими Мінськими домовленостями.