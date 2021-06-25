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    Обстріли з гранатометів та ворожі безпілотники: окупанти сім разів порушили «тишу» на Донбасі

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    Обстріли з гранатометів та ворожі безпілотники: окупанти сім разів порушили «тишу» на Донбасі
    Фото: ООС/Facebook

    Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли

    У п'ятницю, 25 червня, російсько-окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

    Так, в районі Водяного, що на Приазов'ї, бойовики двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

    Неподалік Золотого-4 окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а поблизу Авдіївки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    Убік Гранітного російські найманці здійснили обстріли з мінометів 120-го калібру.

    У районі населених пунктів Катеринівка та Авдіївка українські військові зафіксували прольоти ворожих безпілотників типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. Ворожий безпілотник був вчасно подавлений засобами радіоелектронної боротьби.

    Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

    «Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців українська сторона СЦКК повідомила представникам СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм», – йдеться в повідомленні.

    Тим часом, Сполучені Штати Америки стурбовані пораненням мирного жителя Авдіївки в результаті обстрілу з боку підконтрольних Росії бойовиків 19 червня. Американська сторона закликала РФ припинити «безглузде насильство» на Донбасі.

    Теги: окупанти ОБСЄ Донбас військові СЦКК Авдіївка Операція Об’єднаних сил безпілотник
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    Обстріли з гранатометів та ворожі безпілотники: окупанти сім разів порушили «тишу» на Донбасі