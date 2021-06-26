ЗСУ ефектно знищили форпост та БМП росіян. Видовищне відео

Серію нищівних ударів українські бійці завдали у відповідь на систематичні обстріли боєприпасами, не передбаченими Мінськими домовленостями

Українські військовослужбовці знищили опорний пункт і БМП окупантів на Донбасі, повідомив на своїй сторінці ветеран АТО-ООС, народний депутат Юрій Мисягін.

На підтвердження він опублікував відеозапис й зазначив, що серію нищівних ударів українські бійці завдали у відповідь на систематичні обстріли боєприпасами, не передбаченими Мінськими домовленостями, саме з цієї позиції російських окупантів, а також зважаючи на приховане розміщення ними там бойової машини піхоти.

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«Як бачимо, жоден «камінь з неба» не пішов в «молоко». Все точно по бліндажах і окопах. І, як на зло, БМП не встигли добре приховати. Днем її частково вивели з ладу, а вночі остаточно знищили. Зарево стояло яскраве. І ось тільки після цього, приходить тимчасова тиша», - пояснив Мисягін.

Відео знімалося українськими воїнами за допомогою безпілотника.

Як вже розповідав «Главком», у четвер, 24 червня 2021 року, на Донбасі окупанти поранили українського військового.

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